250.000 Euro Schaden : Einbrecher in Bonn stehlen knapp 2000 Brillengestelle

In Bonn sind Unbekannte in das Brillengeschäft „Dancker der Optiker“ in der City eingebrochen. Foto: Dancker

Bonn Unbekannte sind in ein Brillengeschäft in der Bonner Innenstadt eingebrochen. Ihre Beute: Bargeld und knapp 2000 Brillengestelle. Die Polizei sucht jetzt nach möglichen Zeugen.

Einbrecher haben in der Nacht zu Dienstag knapp 2000 Brillengestelle und Sonnenbrillen aus einem Bonner Brillenladen gestohlen. Das teilte der betroffene Optiker Dancker auf der Sternstraße in der Innenstadt am Mittwoch mit. Der Laden sei komplett leergeräumt worden.

Der Optiker habe „alle Hebel in Bewegung gesetzt, um schnellstmöglich wieder für die Kunden da zu sein“, hieß es in einer Mitteilung auf dessen Internetseite. Am Dienstag blieb das Geschäft geschlossen. Per Expresslieferung seien zahlreiche Brillen- und Sonnenbrillenfassungen wieder eingetroffen. „Dank der Mitgliedschaft in unserer Einkaufsgruppe und den guten Beziehungen zu unseren Lieferanten sind wir schon ab Mittwoch wieder in großen Teilen einsatzbereit“, sagte Dancker-Betriebsleiter Dirk Engelmann. Außerdem wolle man sich im Laufe der Woche darum kümmern, den Einbruchschutz technisch und baulich am Ladengeschäft zu verbessern.