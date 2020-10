Zeugen gesucht : Unbekannter Einbrecher attackiert Bewohner in Bonn

Bonn Ein Unbekannter ist in eine Wohnung in der Bonner Nordstadt eingebrochen. Er attackierte den 77 Jahre alten Wohnungsinhaber und flüchtete. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Bonner Nordstadt hat ein bislang Unbekannter einen 77 Jahre alten Bewohner angegriffen und verletzt. Wie die Polizei Bonn am Dienstag mitteilte, sei der Mann in der Nacht auf Montag gegen 1.20 Uhr über eine gekippte Balkontür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Im Krausfeld“ eingedrungen.