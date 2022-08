Bonner Altstadt : Einbrecher stehlen Bargeld und Uhren - Polizei fahndet

Symbolbild: Ein Einbrecher bricht eine Terassentür auf. Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Bonn Am Dienstagnachmittag sind Unbekannte in der Breite Straße in der Bonner Altstadt in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses eingebrochen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Bonner Altstadt sind am Dienstagnachmittag Unbekannte in eine Wohnung in der Breite Straße eingebrochen. Sie hebelten die Wohnungstür auf, durchsuchten die Wohnung und flüchteten zunächst unbemerkt mit Bargeld und mehreren Uhren, wie die Polizei mitteilt. Noch ist unklar, wie sie in das Treppenhaus des Mehrparteienhauses gelangten.

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die am Dienstagnachmittag (23.08.2022) im Tatzeitraum zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.

Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

(ga)