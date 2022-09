Mehrere Beamer gestohlen : Einbruch in Margot-Barnard-Realschule in Bonn-Medinghoven

Symbolbild. Foto: dpa/Silas Stein

Bonn In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in díe Margot-Barnard-Realschule in Bonn eingebrochen worden. Die bisher unbekannten Täter stahlen mehrere Beamer.



In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in die Margot-Barnard-Realschule in Bonn eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Täter sich mit Werkzeugen Zugang zu dem Bürobereich der Schule in Bonn-Medinghoven verschafft haben. Ersten Ermittlungen zufolge sollen mehrere Beamer gestohlen worden sein. Die Täter versuchten ebenfalls, einen Schultresor aufzubrechen. Dies sei ihnen aber nicht gelungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich über die Telefonnummer 0228 - 150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

(ga)