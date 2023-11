Laden in Bonner Innenstadt Polizei veröffentlicht Fotos nach aufsehenerregendem Einbruch bei Optiker

Bonn · Im Juli stiegen Einbrecher in das Zeiss Vision Center in den Opern-Arkaden am Belderberg in Bonn ein und richteten einen hohen Schaden an. Die Polizei konnte die vermummten Täter anhand von Aufzeichnungen aus den Tagen vor dem Einbruch nun wiedererkennen.

30.11.2023 , 12:10 Uhr

Die Überwachungskamera zeigt die beiden Einbrecher mit ihrer Beute in einer Sporttasche. Foto: Martin Wein





In der Nacht vom 23. Juli auf den 24. Juli hatten zwei Einbrecher das Zeiss Vision Center in den Opern-Arkaden am Belderberg ins Visier genommen. Sie stahlen schätzungsweise rund 1400 Brillenfassungen und zusätzlich optische Geräte im Gesamtwert von 135.000 Euro. Wie die Polizei Bonn nun mitteilte, konnte ein 33-jähriger Verdächtiger nun geschnappt werden. Doch ein zweiter Täter ist noch auf der Flucht. Ihn will man mit Hilfe von Fahndungsfotos finden. Während die Täter im Erdgeschoss des Geschäfts die Regale mit den Brillengestellen leer räumten, sammelten sie im Obergeschoss auch ein ganzes Sortiment von Ferngläsern und Spektiven (Beobachtungsfernrohre) aus den Vitrinen ein und verstauten alles in mehreren geräumigen Sporttaschen. Zutritt verschafft hatten sie sich über eine Seitentür in das angeschlossene Hörgeräte-Studio Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Bonn Die Täter sollen dafür in den Tagen vor dem Einbruch das Optiker-Geschäft ausgekundschaftet haben. In der Tatnacht waren die zwei Einbrecher vermummt und konnten zunächst nicht identifiziert werden. Doch bei der Sichtung der Aufzeichnungen aus den Tagen vor der Tat fielen den Beamten zwei Männer auf, die als Täter in Frage kommen. Ein forensisches Identitätsgutachten bestätigte in der Folge, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bei den Personen um die beiden Einbrecher handelt. Daraufhin konnte der 33-Jährige identifiziert und festgenommen werden. Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Bonn Wie ein Bonner Optiker sich seit dem Einbruch schützt Nach Schaden von 100.000 Euro Wie ein Bonner Optiker sich seit dem Einbruch schützt Nur eine Brille bleibt zurück Einbruch bei Optiker in Bonn Nur eine Brille bleibt zurück „Da der Verdacht einer überregional agierenden Tätergruppierung besteht, prüfen die Ermittler zudem, ob ein Zusammenhang mit anderen, landesweit verübten gleichgelagerten Einbrüchen in Optikergeschäfte bestehen könnte“, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Der zweite Tatverdächtige konnte bislang aber noch nicht identifiziert werden. Aus diesem Grund veröffentlichte die Polizei nun Bilder des Mannes und hofft auf Zeugenhinweise. Wer Angaben zur Identität des Tatverdächtigen oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228/15-0 oder per E-Mail unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

