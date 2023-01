Mit vier Haftbefehlen gesucht : Bonner Polizei nimmt 42-jährigen Serieneinbrecher fest

Bonn Die Polizei hat am Sonntag einen 42-jährigen Serieneinbrecher in Bonn verhaftet. Der Mann wurde mit mehreren Haftbefehlen gesucht. Nun sitzt er im Gefängnis.

Ein 42-Jähriger, der mit vier Haftbefehlen gesucht wurde und für mindestens neun Einbrüche verantwortlich sein soll, sitzt seit diesem Montag im Gefängnis. Streifenbeamte der Gabi-Wache hatten den Mann am Sonntag am Zentralen Busbahnhof in Bonn gegen 11.30 Uhr nach einer Kontrolle verhaftet, wie die Polizei am Montag mitteilte.