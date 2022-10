Plattform BONNmobil der Stadtwerke : Eine App für alle Mobilitätsangebote von Bus bis E-Scooter

Alle Verkehrsmittel mit einer App buchen: Die Bonner Stadtwerke werben für das neue Angebot. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Bonner Stadtwerke haben eine App entwickelt, die besonders kundenfreundlich sein soll. Die Geschäftsführerin der SWB äußert sich außerdem zum geplanten 49-Euro-Ticket.



Busticket buchen, ein Mietfahrrad freischalten oder mit dem flotten Clara-Roller die letzten Meter bis zum Arbeitsplatz fahren: Über die neue Plattform BONNmobil der Stadtwerke Bonn (SWB) können jetzt verschiedene Mobilitätsangebote innerhalb der Stadt zentral gebucht und bezahlt werden. Einmal anmelden, Route oder Fahrzeug auswählen, buchen – schon geht’s los.

Wo stehen das nächste Nextbike oder ein E-Scooter zur Ausleihe bereit und wie voll ist der Akku? Wann kommt die Linie 604 in Richtung Hersel und wie viele freie Parkplätze gibt es aktuell in der Münsterplatzgarage? Gibt es Ladestationen für E-Autos in der Nähe? Das alles verrät BONNmobil. Wer diesen Service nutzen will, muss zuvor die App laden (aus den bekannten Stores), sich einmal anmelden und die Bezahlmodalitäten hinterlegen. Abgerechnet wird jeweils nach 24 Stunden, damit der Kunde immer den für seine Nutzung günstigsten Tarif erhält.

„Für alle, die in Bonn umweltfreundlich unterwegs sein wollen, bündeln wir damit die unterschiedlichen Lösungen in einer einzigen App“, erklärte Anja Wenmakers, Geschäftsführerin der SWB Bus und Bahn, als sie am Montag das neue System präsentierte. „Eine solche Lösung wünschen sich die Kundinnen und Kunden von heute und es wird der Standard in den kommenden Jahren werden“, ist sie überzeugt.

Mit BONNmobil übernehmen die Stadtwerke eine Vorreiterrolle. Da es bisher kein nationales Angebot in diesem Format gibt, bieten die Bonner Verkehrsbetriebe eine Kompaktlösung auf lokaler Ebene an. „Damit arbeiten wir Schritt für Schritt an einer Verbesserung des CO 2 -Fußabdrucks“, so Wenmakers.

Die Plattform soll zudem sukzessive weiterentwickelt werden. Geplant ist, die Kooperation mit Carsharing-Anbietern auszubauen, damit Bewohner und Besucher mit einem Blick sehen, wo das nächste freie Mietfahrzeug für die Weiterfahrt steht. Ab Januar soll außerdem das neue 49-Euro-Ticket über die Plattform gebucht werden können. „Wir sind bereit. Wir warten nur noch auf das Go seitens der Politik“, so Wenmakers.

Für Verkehrsdezernent Helmut Wiesner ist das neue Serviceangebot ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Verkehrswende. „Um den Umweltverbund zu stärken, braucht es nicht nur Fahrzeuge, sondern auch digitale Lösungen. Je einfacher das System, desto eher entscheidet man sich für Nahverkehrsangebote“, sagte Wiesner.

Entwickelt aus Sicht der Kunden

Dabei war es gar nicht so einfach, verschiedene Mobilitätsanbieter und Bezahlmöglichkeiten in einer App kundengerecht zusammenzufassen. Aber: „Wir haben uns die Kundenbrille aufgesetzt, um zu sehen, was die Menschen von uns erwarten“, stellte Projektleiter Georg Bechthold die Entwicklungsphase vor. „Die alltägliche Nutzung von Nahverkehr in Kombination mit Mikromobilität so einfach wie möglich zu gestalten, das geht nur digital“, betonte er. „Alles ordnet sich der intuitiven Bedienführung unter. Fahrgäste kommen für den größten Teil der geplanten Fahrten mit nur einem Klick zum Ziel und können ihr Ticket oder ihre Miete in einem Prozess abschließen“, so Bechthold.