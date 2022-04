Katholische Kirche in der Stadt : Eine Bonner Idee für das ganze Bistum

Katholische Kirche in der Stadt

Bonn Seit zwei Jahren gibt es in der Bundesstadt fünf „Sendungsräume“. Ähnliche Strukturen könnte es bald überall geben.

Wenn das Kölner Erzbistum nun eine neue Gemeindestruktur für sein gesamtes Gebiet zwischen Essen-Kettwig im Norden und Bad Münstereifel im Süden plant, dann ist das für das Stadtdekanat Bonn quasi schon ein alter Hut. Denn in der Bundesstadt sind bereits vor zwei Jahren fünf katholische Sendungsräume gebildet worden, die geografisch gesehen den vom Erzbistum jetzt geplanten Pastoralen Einheiten entsprechen.

Bonn ist noch dazu damit Vorreiter der Entwicklung im gesamten Erzbistum geworden. Was wiederum Stadtdechant Wolfgang Picken positiv stimmt. „Wir freuen uns, dass die Bonner Idee der fünf Sendungsräume die Basis der Überlegungen für das gesamte Erzbistum geworden ist“, sagte Pickens Pressesprecher Stefan Schultz am Donnerstag dem GA. Daher begrüße man in Bonn die Entwicklung.