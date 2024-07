Kommentar zur Verkehrsanbindung Liebeserklärung an Bonn als eine nicht perfekte Stadt

Meine erste Schallplatte war „Bochum“ von Herbert Grönemeyer. „Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt.“ Eine Liebeserklärung an eine Stadt, die nicht perfekt ist. Heute weiß ich, wie sich das anfühlt. Damals war ich noch Schülerin in Ostwestfalen, die westlichste Stadt in meinem Kosmos war das ordentliche Münster. Zum Studium wollte meine beste Freundin nach Süden und ich nach Norden. Der Schritt ins frisch wiedervereinigte Berlin erschien uns zu gewaltig, schließlich sind wir in Bonn gelandet.