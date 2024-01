Grüne Insel in Schwarzrheindorf Eine Wandbild mit Schwarzrheindorfs Sehenswürdigkeiten

Unter der Federführung von Corinna Nitsche-Hainer und Martin Hunold aus Schwarzrheindorf und Vilich-Rheindorf sowie Aktiven der Klimaschutz-Initiative und des Bürgervereins, soll die Wand durch eine Bildergalerie verschönert werden. Am zentralen Platz in Schwarzrheindorf zeigt sie Motive des Ortes und der Umgebung, die die beiden Künstler Christina Hunold und Lukas Zimmermann umsetzen. Gemeinsam haben die beiden viel Zeit und Ideen in einen Entwurf gesteckt. Demnach soll die Mauer hinter der Grünen Insel zu einer Art Galerie umgestaltet werden, in der Bilderrahmen mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Ortschaft hängen, zum Beispiel der Caesar vom Rheindamm, die Doppelkirche oder die Kennedybrücke.