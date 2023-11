Kommentar zur Zuganbindung von Bonn Eine Werbekampagne fürs Autofahren

„Die Bahn kommt“ warb der staatliche Eisenbahnkonzern vor vielen Jahren in einer pfiffigen Werbekampagne. Heute würde man sich so eine Aussage wohl nicht mehr zutrauen. Denn ob die Bahn kommt oder auch nicht, ist im Moment besonders in Bonn keineswegs ausgemacht. Dabei ist die Umstellung der Stellwerkstechnik für die überlastete linke Rheinstrecke perspektivisch ein echter Segen. Denn digitalisiert, so darf man hoffen, können mehr Züge auf die Schiene. Damit häufen sich Verspätungen nicht mehr derart auf.