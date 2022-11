Streit mit Planern beigelegt : Beethovenhalle soll jetzt 221 Millionen Euro kosten

Erfahrung beim BER : Dieser Mann soll die Beethovenhalle in Bonn retten Berater Steffen Göbel übernimmt vorläufig die Projektleitung der Beethovenhalle in Bonn. Der Experte für stockende Bauvorhaben setzt auf straffere Führung und schnellere Entscheidungen. Doch das größte Problem in der Halle ist noch ungelöst.