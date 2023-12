Abenteuer Lernen vergibt Inklusionslabel Einrichtungen in Bonn wollen Inklusion vorantreiben

Kita Mini-Mäuse gGmbH: Die vier Kitas in der Südstadt, auf dem Venusberg, in der Gronau und in Bad Godesberg arbeiten nach den Worten von Barbara Klein schon immer inklusiv. In den Einrichtungen werde Inklusion ganz bewusst gelebt. Kein Kind werde wegen individueller Besonderheiten, sozialer, ethnischer oder kultureller Differenzen unterschiedlich behandelt oder betreut. Ab August 2024 sollen diese Leitgedanken natürlich auch für die fünfte Kita Mini-Mäuse gelten, die in der Rheinallee in Bad Godesberg eröffnen wird.