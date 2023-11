Einsatz in Bonn Feuerwehr löscht Brand in Endenicher Wohnung

Die Feuerwehr Bonn ist am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr am in den Stadtteil Endenich aus. Bei Ankunft in der Robert-Havemann-Straße mussten die Einsatzkräfte noch davon ausgehen, dass sich eine Anwohnerin wegen des Feuers in ihrer Wohnung in Lebensgefahr befand. Dies bestätigte sich aber nicht.