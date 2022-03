Nächtlicher Einsatz in Plittersdorf : Feuerwehr löscht Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

In Bonn-Plittersdorf hat es in der Nacht zu Freitag in einem Keller gebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn In der Nacht zu Freitag hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Gotenstraße gebrannt. Ein Rauchmelder hatte die Bewohner mitten in der Nacht geweckt, bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle das Gebäude verlassen.



In Bonn-Plittersdorf hat es in der Nacht zu Freitag im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gotenstraße gebrannt. Durch einen Rauchmelder waren Bewohner des Gebäudes um kurz nach Mitternacht geweckt und auf den Brand im Keller aufmerksam worden. Daraufhin riefen sie die Feuerwehr und informierten die restlichen Bewohner über den Brand.

Als die Feuerwehr in der Gotenstraße eintraf, hatten bereits alle Bewohner das Mehrfamilienhaus verlassen. Während der Löscharbeiten, an denen zwei Trupps unter Atemschutz beteiligt waren, konnten sich die Bewohner in einem von den Stadtwerken Bonn bereitgestellten Bus aufwärmen und wurden dort von Mitarbeitern des Rettungsdienstes betreut.

Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen und verhindern, dass sich der Brand auf weitere Kellerräume oder darüber befindliche Wohnungen ausbreitet. Nach Ende der Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz befanden sich die Feuer- und Rettungswachen 2 und 3, die Löscheinheiten Bonn-Bad Godesberg und Bonn-Lannesdorf der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Bus der Stadtwerke Bonn sowie der Einsatzführungsdienst mit insgesamt 35 Einsatzkräften.

(lsa)