Auch an Gymnasien wird es eng 288 Kinder von Bonner Gesamtschulen abgelehnt

Die Stadt erklärte in ihrem Fazit außerdem, dass beim jüngsten Anmeldeverfahren für Bonner Schulen bereits eine Entlastung durch die Neugründung eines Gymnasiums in Alfter gewirkt habe: In Alfter nimmt demnach zum neuen Schuljahr 2023/2024 ein eigenes Gymnasium den Betrieb auf, wo sich 120 Kinder angemeldet haben. „Ohne die neue Schule in Alfter hätten im diesjährigen Anmeldeverfahren rund 60 bis 70 Kinder räumlich nicht mehr ohne weiteres an städtischen Gymnasien in Bonn aufgenommen werden können“, teilte die Stadt mit. Denn diese Anzahl an Kindern sei im Schnitt jährlich aus Alfter an Bonner Gymnasien aufgenommen worden.