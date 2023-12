Nach Wasserrohrbruch in Tannenbusch Einseitige Sperrung bleibt bis Anfang des Jahres

Eine Straßenabsackung auf der Berta-Lungstras-Straße im Ortsteil Tannenbusch hat ab Dienstagabend zu einer halbseitigen Sperrung der Straße geführt. Das städtische Ordnungsamt war zunächst vor Ort und leitete die Umfahrung zwischen der Oppelner Straße und dem Paulusplatz in die Wege. Nach Kenntnis des GA sind drei Autos durch das Loch gefahren und wurden beschädigt. An zwei Pkw gingen die Reifen sofort kaputt. Das andere Fahrzeug wurde an der Vorderachse beschädigt.