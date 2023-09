Kosten von über vier Millionen Euro Einweihung des Erweiterungsbaus der Bonner Hedwigschule

Die Entwurfsplanung für den Erweiterungsbau war vom Stadtrat 2020 beschlossen worden. Dafür mussten im Vorfeld wegen hohen Sanierungsbedarfs sechs Varielräume aus dem Jahr 1969 abgerissen werden. Der Bau startete im Juli 2021 und wurde zwei Jahre später im Juli 2023 fertiggestellt. Zunächst war man laut Informationen der Stadt von Kosten in Höhe von 2,97 Millionen Euro ausgegangen, die sich durch Baupreissteigerungen sowie Zeitverzug aufgrund der Corona-Pandemie auf 4,35 Millionen Euro erhöht hätten. Es sei „eine der besten Investitionen, die wir überhaupt in die Zukunft tätigen können, wenn wir in die Bildung und wenn wir in die Kinder und Jugendlichen hier in der Stadt investieren“, sagte Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) bei der Einweihung.