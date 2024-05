Einzelhandel und Geschäfte in Bonn Handlungsbedarf für Gutschein-Aktion „Bonn 53“

Bonn · Seit zwei Jahren gibt es die Stadtgutscheine „Bonn53“, die in Restaurants und Geschäften eingelöst werden können. Sie sollen mehr Leute in die Innenstadt locken. Was Händlern und Gastronomen über das Projekt denken.

07.05.2024 , 10:48 Uhr

Joseph Hedington arbeitet bei Tee Gschwender. Dort können Kunden die Stadtgutscheine einlösen. Foto: Benjamin Westhoff

Von Gabriele Immenkeppel