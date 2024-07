Südstadt, Poppelsdorf, Kessenich Trends und Familiengeheimnisse in den Bonner Eisdielen

Wenn die Temperaturen fallen und heiße Schokolade den Eiskaffee ablöst, zieht es die Familie Lazzarin zurück in ihre Heimat Val di Zoldo. Ein kleines Bergsteigerdorf in den Dolomiten, deren Bewohner auf der ganzen Welt verteilt sind - zumindest im Sommer. Denn in dem kleinen Tal im Norden Italiens betreiben von etwa 4000 Einwohnern rund die Hälfte der Menschen im Sommer Eisdielen auf der ganzen Welt. So auch die Familie Lazzarin. Im Winter holt die Familie in ihrer Heimat die Zeit nach, die ihnen während des Saisongeschäfts nicht bleibt. „Aus unserer Ecke in den Dolomiten kommen zahlreiche Eisverkäufer. Das hat sich mit den Jahren einfach so ergeben. Nach dem Krieg sind einige nach Deutschland gegangen, um ein Eisgeschäft zu betreiben, die Familien kamen nach“, sagt der 34 Jahre alte Alberto Lazzarin, der eines Tages die Eisdiele „Gelateria Italiana“ auf der Clemens-August-Straße in Poppelsdorf von seinen Eltern übernehmen wird.