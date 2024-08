Eiserne Hochzeit in Bonn Für ihre große Liebe ist sie aus der DDR geflohen

Nach einem Jahr im Taunus entschieden sie, nach Bonn umzuziehen. Ihre Hochzeit fand 1959 in kleinem Rahmen statt, denn der Großteil ihrer Familien lebte durch die Grenze von ihnen getrennt. Ihre neugegründete Familie wuchs. Mit der Geburt ihres dritten Kindes, Tochter Sylke, zogen sie nach Poppelsdorf. Dort kam die Familie an: Sie fanden eine Kirchengemeinde, ihre Kinder wurden in nahe gelegenen Schulen eingeschult und der Familienvater trat dem Gesangsverein und Kegelklub bei. Auch Rita Tzschoppe begann, als Schneiderin in der Uniklinik Bonn zu arbeiten. Dort blieb sie bis zur Rente. Ihr Mann setzt seine berufliche Entwicklung fort: Er absolvierte eine weitere Lehre zum Steinmetz und legte erfolgreich seine Meisterprüfung ab.