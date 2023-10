Reformationstag in Bonn EKD-Ratsvorsitzende predigt vor 1200 Menschen in der Kreuzkirche

Sie hatte ihre Rede bei der Berliner Israel-Solidaritätskundgebung am Brandenburger Tor mit Sätzen aus einem Psalm begonnen. „Für Momente kehrte konzentriertes Aufhorchen ein auf dem Platz. Eine Kraft wurde spürbar, die nicht meine war und die niemals unsere ist. Danke an unsere jüdischen Geschwister für den Schatz dieser Lieder und Gebete. Ihre Dankbarkeit und ihr Gotteslob sind wohl deshalb so stark, weil auch die Klage und die Not großen Raum darin haben“, sagte Kurschus beim Reformationsgottesdienst in Bonn. Statt zu verstummen, sei in krisengeschüttelten Zeiten das Gotteslob umso wichtiger, auch in Melodien und Liedern. „Es kommt nicht von ungefähr, dass die Reformation sich vor allem singend unter den Menschen ausgebreitet hat“, so die Präses.