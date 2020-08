Kein Teil der SWB-Flotte : Warum in Bonn aktuell Elektrobusse unterwegs sind

Bonn In der letzten Zeit sind immer mal wieder Elektrobusse durch Bonn gerollt. Zur Flotte der Stadtwerke Bonn gehören die Fahrzeuge aber nicht. Was steckt dann dahinter?

Statt mit der typisch rot-weißen Lackierung, die die Busse der Linie 631 normalerweise haben, war in den vergangenen Wochen in Bonn ein Bus in einem ganz anderen Look unterwegs. Und nicht nur das: Betrieben wurde das blau-weiße Fahrzeug elektrisch. Zur Flotte der Stadtwerke Bonn (SWB) gehört der Bus, den der Verkehrsbetrieb am Dienstag auf Twitter gepostet hatte, jedoch nicht.