Tipps für den 1. Mai Elf Lieblingsorte der Redaktion bei sommerlichen Temperaturen

Die Zwei-Fähren-Runde: Wer im Bonner Süden unterwegs sein möchte, kann bei der Zwei-Fähren-Runde die Rheinseiten wechseln. Ein Start ist überall zwischen Godesberger Bastei und Mehlem oder am Königswinterer Rheinufer möglich, die Runde ist insgesamt rund 5,5 Kilometer lang. Wer an der Bastei startet, fährt mit der Rheinfähre Godesberg nach Niederdollendorf (letzte Überfahrt 21 Uhr), dann geht es immer am Rhein entlang nach Süden. In Königswinter kann man einen Abstecher in die Innenstadt machen und in einer der beiden guten Eisdielen oder im Kaufmannsladen einkehren. Mit der Rheinfähre Königswinter (bis 21.45 Uhr) geht es dann nach Mehlem und zu Fuß am Rhein entlang wieder nach Norden. Bettina Köhl