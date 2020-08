Kommunalwahl 2020 : Elmar Conrads-Hassel (FDP) will mehr Gastronomie an der Rheinpromenade

Bonn Elmar Conrads-Hassel, Spitzenkandidat der FDP, im Stadtbezirk, hat eine Vision für 2025: Bonn soll dann eine saubere und gepflegte Stadt sein.

Elmar Conrads-Hassel wurde vor 65 Jahren in Bonn geboren, ist hier aufgewachsen und hat an der Bonner Universität Jura studiert. Nach dem 2. Staatsexamen war er 15 Jahre lang für deutsche Industrie- und Handelskammern tätig, im Ausland in Südkorea, Südafrika und drei Jahre in Irland. Seit 2000 lebt er wieder in Bonn und ist als Rechtsanwalt für Zivilrecht mit den Schwerpunkten Stiftungs-, Vereins- und Erbrecht selbstständig tätig. Über sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in gemeinnützigen Initiativen und Organisationen sei er Anfang 2000 in die FDP eingetreten. Seit 2004 ist er als Sachkundiger Bürger im Kulturausschuss vertreten, seit 2009 gehört er der Bezirksvertretung Bonn an. Der Liberale ist verheiratet und hat einen Sohn.