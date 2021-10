Bonner Kopf Elsa Funk-Schlör : Herz und Kopf hinter den Brüser Berger Konzerten

Brüser Berg Musik ist ein wichtiger Bestandteil im Leben von Elsa Funk-Schlör. Vielen Brüser Bergern ist sie bekannt als Leiterin der gleichnamigen Kammermusikreihe. Der Ursprung ihres künstlerischen Wirkens liegt in Tadschikistan.

Viele Kilometer bis zur Schule

Abenteuerlich wurde es für das Mädchen, als sie mit neun Jahren mit der Familie nach Tartu in Estland zog: „Als Deutsche durften wir nicht in der Stadt wohnen, sondern mussten weit außerhalb leben.“ Täglich musste sie 30 Kilometer bis zur Schule in Tartu bewältigen, und das manchmal mit viel zusätzlichem Aufwand. „Da die normale Schule und der Musikunterricht nicht mehr zusammengehörten, musste ich nach der Schule in der Stadt bleiben und zur Musikschule gehen. Es war Glückssache, wenn ich dann abends noch den letzten Bus nach Hause bekam. Es gab einige befreundete Familien in der Stadt, mit denen vereinbart wurde, dass ich notfalls dort schlafen könnte“, erzählt Funk-Schlör. Und wenn sie Glück hatte und den Bus noch erreichte, musste sie aber die letzten sieben Kilometer alleine durch einen Wald laufen. „Seitdem singe ich“, erzählt Funk-Schlör und lacht. „Ich habe immer im Wald gesungen und damit meine Angst vertrieben. Heute weiß ich, dass unser Gehirn so funktioniert, dass es unmöglich ist, zugleich zu singen und Angst zu haben.“ Allen Widrigkeiten zum Trotz war die Ausbildung in Tartu gut, und Funk-Schlör erhielt nicht nur Unterricht am Klavier, das damals ihr Hauptinstrument war, sondern auch eine Gehörbildung sowie eine Ausbildung in Harmonielehre und Kammermusik, beste Voraussetzungen für ihren weiteren Werdegang.