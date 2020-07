Nach Unterrichtsausfall : Bonner Eltern kritisieren Notengebung an Gymnasien

Bonn Viele Schüler fühlen sich bei ihren Abi-Noten ungerecht und willkürlich behandelt. Weil so viel Unterricht wegen Corona ausgefallen ist, sorgen sich Eltern um die Zukunftschancen ihrer Kinder.

Für Jakob waren die vergangenen Wochen wirklich anstrengend. Er gehört nicht zu den Schülern, denen alles zufliegt. „Ich muss mich in die Materie hineinknien, um den Sachverhalt zu verstehen und Transferlösungen zu entwickeln“, gibt der 16-jährige Bonner Gymnasiast zu. Normalerweise kann er sich darauf verlassen, seine Lehrer zu fragen oder gemeinsam mit Mitschülern Probleme zu lösen. „Aber als die Schulen dicht waren, gab es den Austausch so gut wie nicht mehr“, erzählt er. Jetzt vermutet Jakob, dass er in vielen Fächern Wissenslücken hat, die er so schnell nicht schließen kann. Das ist für den 16-Jährigen besonders bitter, denn im kommenden Schuljahr stehen für ihn die Abiturprüfungen an.