Bonner Köpfe Elvis lebt doch noch

Dennoch stößt er gerade beim Simultanübersetzen manchmal doch an seine Grenzen. Das passiert beispielsweise bei kaum bekannten Redewendungen. So kam er kurz ins Schwitzen, als plötzlich der Satz „Cat got your tongue“ fiel. Nach 25 Jahren im Job tat Nord genau das, was so manch ein Schüler beim mündlichen Verkabeltest macht. „Zeit schinden“, so der 56-Jährige – und gleichzeitig im Internet recherchieren. Heute weiß er, dass mit dem Ausdruck so viel wie „Hat's dir die Sprache verschlagen?“ gemeint ist.