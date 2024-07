EM-Tipps aus der Redaktion Wo wir das Spiel Deutschland gegen Spanien anschauen

Die Fußball-EM ist doch am schönsten, wenn man sie zusammen guckt. Doch Tickets für die Stadien sind rar und auf dem Zweitmarkt unbezahlbar. Da bleiben für Bonner nur die offiziellen Fanzonen in Köln oder die großen Public Viewing-Events wie am Bikini Beach in Beuel. Oder etwa nicht? Die GA-Redaktion stellt ihre persönlichen Alternativen vor, die oftmals nicht nur besser in den Alltag passen, sondern auch einen ganz eigenen Charme haben.