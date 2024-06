Autokorsos in Bonn Hup-Ode an die Freude

Wenn der Schiri in die Pfeife trillert, beginnt für viele Bonner auf dem Bertha-von-Suttner-Platz und anderswo in diesen Tagen der eigentliche Hauptakt: Weg vom Fernseher, weg mit dem Bier, raus auf die Straße, rein ins Auto, auf in den Einsatz für das Land! Wenn Bernhards BMW-Bass im sonoren Einklang mit Takans Trompeten-Tesla ist und das freiwillige Beethovenorchester die Hup-Ode an die Freude anstimmt, vergießt Ludwig im Himmel ein Tränchen. Ganz nach dem Motto der Bonner Berufssinfoniker: Mit Kapelle und Karacho, mit Emotionen und Elefanten, mit Pauken und, nun ja, leicht verstimmten Autotrompeten.