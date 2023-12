Gastronomie in Bonn Ärger nach Buchveröffentlichung über Lokal Em Höttche

Bonn · Susanne Lauer präsentierte in der Arbeitskleidung des Höttches ein Buch, in dem sie über ihre Arbeit als Kellnerin schreibt. Der Pächter des Traditionsbrauhauses in Bonn ist darüber erbost, denn Lauer arbeitet gar nicht mehr in dem Lokal.

13.12.2023 , 12:55 Uhr

Passanten vor dem Brauhaus „Em Höttche“ am Markt: Der Pächter kündigt rechtliche Schritte gegen eine Ex-Kellnerin an. Foto: Meike Böschemeyer

In ihrem Buch „Haben Sie auch Seniorenteller? – Kellnern ist nichts für Feiglinge“ geht Susanne Lauer nicht gerade zimperlich mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber und den Gästen um. Sie hatte es Mitte November vorgestellt und dabei auch das Logo und die Arbeitskleidung des Bonner Traditionslokals Em Höttche benutzt. Das sorgt für Ärger, denn die Autorin kellnert dort inzwischen nicht mehr.