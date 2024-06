Kommentar zum Palais Schaumburg So eine heimliche Trennung hat die Ex-Hauptstadt nicht verdient

Das Bundeskanzleramt lässt in Bonn eine Bauruine zurück. Anders kann man es nicht sagen, auch wenn die Schadstoffsanierung mit dem Ziel erfolgt ist, dem Palais Schaumburg eine Zukunft zu geben. So, wie das Gebäude jetzt da steht, ist es nicht nutzbar. Das ist schade, denn viele Bonner hängen am zweiten Dienstsitz des Bundeskanzlers ebenso wie an der Villa Hammerschmidt.