Ausweitung der Parkgebühren : Ende für die letzten Park-Geheimtipps in Bonn

BONN Mit der Ausdehnung der Gebührenpflicht fürs Parken schließt die Ratskoalition in Bonn kostenlose Lücken. Ziel der Politik ist es, den Autoverkehr aus der Stadt möglichst herauszuhalten und zugleich Bus, Bahn oder Fahrrad attraktiver zu machen.

Mal eben am Brassertufer oder an der Kölnstraße für den Einkauf in der Fußgängerzone anhalten? An der Lennéstraße oder der Baumschulallee die seltene Gelegenheit einer freien Parkbucht für die Dauer der Vorlesung nutzen? Mit derlei „Geheimtipps“ zu kostenlosen Parkplätzen in der Stadt wird es in einigen Monaten wohl vorbei sein. Wie berichtet, plant die Ratskoalition eine Ausdehnung jener Innenstadtbereiche, in denen eine Gebührenpflicht obligatorisch ist, sowie für alle gebührenpflichtigen Parkplätze eine deutliche Anhebung der Preise – etwa auf vier Euro pro Stunde für die heutigen Zonen 1 und 2. Und das auch an Sonn- und Feiertagen.

Parken teurer, Bahnfahren für Schüler günstiger

Neues Parkraumkonzept und Ergänzung der Ratskoalition In 19 Stadtteilen werden Parkplätze neu sortiert Bereits am 10. Februar soll der Stadtrat über den Antrag der Koalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt beschließen, im Stadtbezirk Bonn die Gebührenzonen 1 und 2 zusammenzulegen. Damit würde der Bereich erweitert, in dem Parkgebühren zwingend sind. Zugleich sollen die Gebühren für alle kostenpflichtigen Parkplätze angehoben werden. Abgeschafft werden sollen in ganz Bonn die „Brötchentaste“ für kurzzeitiges kostenloses Parken sowie die Gebührenbefreiung für Elektroautos. Der Antrag ist eine Ergänzung der Verwaltungspläne. Die Stadt will – nach dem Vorbild Venusberg – sukzessive in 19 Vierteln der Stadt den Parkverkehr neu ordnen. Wesentliche Änderungen sind die Schaffung gebührenpflichtiger Parkplätze auch in diesen Stadtteilen sowie mehr und teureres Anwohnerparken. fa

Weil die Stadt Bonn zudem in angrenzenden Vierteln wie Nordstadt, Weststadt und Südstadt, aber auch Endenich, Kessenich und Dottendorf neben erweiterten Bereichen für Anwohnerparkplätze in den kommenden Jahren ebenfalls partiell Parkgebühren einführen will, werden kostenlose Parkplätze in der City zu einer Seltenheit. Ziel der Politik ist es, Autoverkehr aus der Stadt möglichst herauszuhalten, Parkdruck in den Wohnvierteln zu verringern und zugleich Verkehrsmittel wie Bus, Bahn oder Fahrrad attraktiver zu machen. Mit den zusätzlichen Einnahmen aus Parkgebühren will die Koalition beispielsweise 19-Euro-ÖPNV-Monatskarten für Schüler und Bonn-Ausweis-Inhaber finanzieren. Zugleich steigern die höheren Gebühren die Attraktivität der Parkhäuser im Zentrum: Hier zahlen Autofahrer für die ersten drei Stunden je 1,50 Euro, in der Stiftsgarage ist es noch günstiger; die Südstadtgarage am Bonner Talweg bietet gar einen maximalen Tagestarif von fünf Euro an.

Zurück zum Parkraumkonzept der Stadt, das auf dem Venusberg bereits praktiziert wird. Auch in der Weststadt hat die Stadt im Bereich zwischen der Endenicher Straße und der Endenicher Allee sowie zwischen Autobahn und Wittelsbacherring Ende des vergangenen Jahres bereits neue Fakten geschaffen und das Parken mit Bewohnerausweisen auf etwa der Hälfte der öffentlichen Parkplätze eingeführt. Während die erste Resonanz unter den Anwohnern im Großen und Ganzen positiv ausfällt, sind Mitarbeiter der Bürogebäude und der wenigen Gewerbetreibenden zurückhaltender. „Für unsere Kundschaft wird es natürlich schwieriger“, heißt es in einem Büroartikelgeschäft im Musikerviertel.

Nordstadt-Initiative: Stadt müsste auch kontrollieren

