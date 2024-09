Unfall in Endenich Zehnjähriger Radfahrer stößt mit SWB-Bus zusammen

Ein Zehnjähriger ist am Donnerstagnachmittag in der Frongasse in Endenich mit einem Linienbus der Stadtwerke Bonn etwa auf Höhe des Springmaus-Theaters kollidiert. Der Polizei zufolge fuhr der Junge auf seinem Rad in Richtung Süden zunächst auf dem Bürgersteig. Dort wollte er offensichtlich auf dem Bürgersteig stehenden Mülltonnen ausweichen und fuhr auf die Fahrbahn. Dabei übersah er den in dieselbe Richtung fahrenden Linienbus.