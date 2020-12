Dauerärger wegen Dauersperrung : Durchgang zum Endenicher Park immer noch nicht frei

Endenich Seit anderthalb Jahren ist der Weg zum Endenicher Park von der Straße Am Burggraben aus dicht. Der Unmut bei den Anwohnern wächst weiter.

Wo Baustellen sind, wächst auch schnell der Unmut von Bürgern. Vor allem, wenn es sich um Dauerbaustellen handelt. So wie in Endenich auf dem Gelände der Karl-Simrock-Schule in der Straße Am Burggraben: Dort ist seit mehr als anderthalb Jahren wegen der Schulbaustelle der Weg zum Park gesperrt. Der Weg diente bis zur Einrichtung der Baustelle vielen Anwohnern auch als Abkürzungsweg zur Einkaufsstraße in Endenich-Mitte. Jetzt müssen sie einen Umweg über die Röckumstraße und die Straße Am Burggraben in Kauf nehmen.