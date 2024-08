Wasserversorgung derzeit unterbrochen Rohrbruch an einer Hauptwasserleitung in Endenich

Bonn-Endenich · BonnNetz repariert am Samstagmorgen einen Rohrbruch in der Monschauer Straße in Bonn-Endenich. Aufgrund der Arbeiten ist die Straße derzeit gesperrt.

17.08.2024 , 09:21 Uhr

Mitarbeitende von BonnNetz reparieren aktuell einen Rohrbruch in der Monschauer Straße auf Höhe der Nummer 1. (Symbolbild) Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb