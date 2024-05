Verkehr in Bonn Endenicher Ei bleibt stadteinwärts vorerst für Radfahrer gesperrt

Zum Hintergrund: Nach jahrelangen Vorbereitungen und mehrfachen Verschiebungen haben im November 2023 die Bauarbeiten für Abriss und Neubau des Endenicher Eis begonnen. Die Autobahn GmbH kalkuliert mit einer Bauzeit von knapp vier Jahren, in denen Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger beeinträchtigt sind und Umwege in Kauf nehmen müssen. Wie berichtet, bleiben die südöstlichen Rampen voraussichtlich bis Ende dieses Jahres gesperrt – die eine führt vom Verteiler auf direktem Weg zur Reuterstraße, die andere dient für den Autoverkehr von der Reuterstraße als Abfahrt über das Ei zur Endenicher Straße beziehungsweise in der anderen Richtung zum Hermann-Wandersleb-Ring nach Endenich und Duisdorf. Die Autobahn GmbH hat zugleich den an dieser Brückenseite verlaufenden Rad- und Fußweg gesperrt.