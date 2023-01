Arbeiten am Endenicher Ei : A565 bei Bonn zeitweise nur einspurig befahrbar

Die A565 zwischen Endenich und Poppelsdorf ist nur einspurig befahrbar. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Autobahn GmbH beginnt demnächst mit Arbeiten rund um das Endenicher Ei in Bonn. Zur Vorbereitung dafür kommt es bereits ab diesem Mittwoch zu Einschränkungen auf der A565. Ein Überblick.



Verengte Fahrspuren, weniger Fahrbahnen und verkürzte sowie gesperrte Auf- und Abfahrten: Autofahrer müssen ab Mitte dieser Woche mit Einschränkungen auf der Autobahn 565 in Bonn rechnen. Die Autobahn GmbH kündigt an, dass von Mittwochabend, 18. Januar, 21 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 5 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Poppelsdorf und Endenich sowie im angrenzenden Bereich in beide Fahrtrichtungen die Fahrbahnen verengt werden. Grund sind Schilder, die aufgestellt werden.

Am Sonntag, 22. Januar, ist zwischen 8 und 16 Uhr in dem Abschnitt in beide Richtungen jeweils nur eine Spur frei. Grund dafür sind Markierungsarbeiten. Zudem werden die Auf- und Ausfahrten an der Anschlussstelle Endenich verkürzt. Die Autobahn GmbH richtet am Sonntag die Verkehrsführung für die ab Ende Januar folgende Stützwandverstärkung unter den Auf- und Ausfahrten am Endenicher Ei ein. Die Arbeiten zur Stützwandverstärkung werden aller Voraussicht nach zur Jahresmitte abgeschlossen sein.

Darüber hinaus ist am Sonntag die Auffahrt von der Anschlussstelle Poppelsdorf zur Autobahn 565 in Richtung Siegburg gesperrt. Der Verkehr wird über das Endenicher Ei geleitet und kann dort auf die A565 einfädeln, kündigt die Autobahn GmbH an. Die Ausfahrt an der Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf in Fahrtrichtung Meckenheim wird zudem am Sonntag gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Bonn-Lengsdorf mit einem roten Punkt umgeleitet.

Ab Montag, 23. Januar, sollen beide Fahrtrichtungen wieder zweispurig mit verengten Fahrstreifen befahrbar sein. Die Arbeiten zur Stützwandverstärkung beginnen Ende Januar und werden aller Voraussicht nach zur Jahresmitte abgeschlossen sein.

(ga)