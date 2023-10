Bis Ende 2024 Sperrungen für Fußgänger und Radfahrer am Endenicher Ei

Ab Montag, 30. Oktober, wird damit begonnen, Versorgungsleitungen zu lokalisieren. Von Samstagmittag, 28. Oktober, bis voraussichtlich Ende 2024 ist laut der Autobahn GmbH der Fußweg an der Südseite des Endenicher Ei vom Hermann-Wandersleb-Ring kommend in Richtung Endenicher Straße gesperrt. Auch während der anschließenden Arbeiten am südlichen Teil des Bauwerkes werde diese Sperrung bis voraussichtlich Ende 2024 aufrechterhalten werden müssen, da in diesem Zeitraum das südliche Teilbauwerk abgerissen und neu gebaut werde. Fußgänger können stattdessen den Fußgängertunnel unterhalb des Hermann-Wandersleb-Rings nutzen und dann weiter über die Nordseite des Endenicher Ei laufen. Die Endenicher Straße kann an der Ampel überquert werden. Dies gilt für beide Richtungen.