A565 und B56 sind betroffen : Endenicher Ei wird am zweiten Oktoberwochenende voll gesperrt

Am Wochenende vom 10. bis 12. Oktober ist das Endenicher Ei erneut gesperrt. Foto: Sebastian Flick

Bonn Die Bauarbeiten am Endenicher Ei in Bonn gehen weiter. Die A565 und B56 sind dort daher am zweiten Oktoberwochenende erneut gesperrt. Eine Behelfsbrücke soll jedoch den Verkehr weiter fließen lassen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Baustelle am Endenicher Ei ist in vollem Gange. Der Landesbetrieb Straßen NRW kündigte für das zweite Oktoberwochenende eine Vollsperrung an. Die B56 wird ab dem 10. Oktober gegen 13 Uhr, die A565 ab 20 Uhr in diesem Bereich betroffen sein.

Straßen NRW will eine Behelfsbrücke errichten, um den Verkehr bis zum Montag aufrechtzuerhalten. Umleitungen sollen ebenfalls ausgeschildert werden. Die Sperrungen werden laut Plan am Montag, 12. Oktober, um 5 Uhr wieder aufgehoben.

(ga)