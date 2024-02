Vollsperrung der B 56 und A 565 Sperrungen am Endenicher Ei führen bereits am ersten Tag zu Verkehrschaos

Bonn · Am ersten Tag nach der Vollsperrung der B 56 am Endenicher Ei und der A 565 zwischen Bonn-Nord und Poppelsdorf kommt es ab mittags rund um Endenich zu langen Staus. Ebenso in der Innenstadt, wo es auch aus anderen Gründen zeitweilig zum Verkehrschaos kommt.

25.02.2024 , 13:57 Uhr

Stoßstange an Stoßstange stehen die Autos auf den Umleitungsstrecken – wie hier auf dem Hermann-Wandersleb-Ring. Foto: Benjamin Westhoff

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn

Tag eins nach der Sperrung der A 565 zwischen Bonn-Nord und Poppelsdorf sowie und der B 56 vor und hinter dem Endenicher Ei: Während es am Vormittag auf der weiträumigen Umleitungstrecke für die A 565 über den Konrad-Adenauer-Damm, K12, L38n bis Bornheim zur A 555 sowie auf den Seitenstraßen der B 56 in Endenich noch recht ruhig zugeht, laufen ab Mittag die Straßen vor allem rund um den Ortskern Endenichs und im Gewerbegebiet Bonn-West stadtein- wie auch stadtauswärts langsam zu. Am Sonntag gibt es weniger Probleme.