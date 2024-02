Sperrungen am Endenicher Ei So ist die Verkehrslage in Bonn am Mittwochmorgen

Update | Bonn · Lange Staus und ein Chaos auf den Straßen waren die Folge der Sperrungen der A565 und der B56 am Endenicher Ei am Montag in Bonn. An diesem Mittwoch staute es sich ebenfalls wieder – aber die Verkehrslage blieb deutlich ruhiger als in den Tagen zuvor.

28.02.2024 , 07:24 Uhr

Der Verkehr staute sich am Dienstagmorgen am Belderberg in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn

Am frühen Mittwochmorgen kommt es auf den Hauptverkehrsstraßen rund um Bonn vereinzelt zu Staus. Grund für die Verkehrslage ist nach wie vor die Vollsperrung der A 565 zwischen Bonn-Nord und Anschlussstelle Poppelsdorf sowie die der B 56 in Endenich aufgrund der Großbaustelle am Endenicher Ei. Die Verkehrslage bleibt jedoch insgesamt deutlich ruhiger als in den Tagen zuvor. Auf der B56 zwischen Provinzialstraße und Belderberg herrschte gegen 7 Uhr dichter Verkehr. Dort ist nach Angaben des ADAC mit einem Zeitverlust bis zu fünf Minuten zu rechnen.