Sperrungen am Endenicher Ei Verkehrschaos ist eine Herausforderung - auch für Einsatzfahrzeuge

Über 40 statt zehn Minuten aus der Südstadt nach Dransdorf, über anderthalb Stunden statt 35 Minuten von Köln nach Bonn: Zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer mussten am Montagmorgen viel Geduld auf den Straßen in und um Bonn mitbringen. Seit Freitag sind die Autobahn 565 zwischen Bonn-Nord und Poppelsdorf sowie der Bundesstraße 56 vor und hinter dem Endenicher Ei gesperrt. Am Montagmorgen führte das zu zahlreichen Staus. Auch die Rettungsdienste bekamen das zu spüren.