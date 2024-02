Großbaustelle in Bonn Bohrer frisst sich 14 Meter tief ins Endenicher Ei

Hohe Gummistiefel sind auf der Baustelle Endenicher Ei empfehlenswert: Schlamm, wohin das Auge reicht. Der Baggerfahrer verteilt mit seiner Schaufel die Erde so, dass der andere – der mit dem gewaltigen fahrbaren Bohrgerät – überhaupt vorwärts kommt. Dann dreht sich der Bohrer hinein, ganz tief hinein. 14 Meter runter am Ende, um mehrere Bohrpfähle herzustellen. Sie bestehen aus einem Drahtkorb, der mit Stahlbeton verfüllt wird. Oben drauf betonieren die Herren in den gelben Gummistiefeln abschließend Pfahlköpfe. Und alles zusammen ergibt dann die Widerlager, auf denen in etwa drei Jahren die fertige Brücke liegen wird.