Endenicher Ei in Bonn Was bei den Sperrungen der A565 gut lief – und was nicht

Erst im Februar, dann im Juli: Bereits zweimal in diesem Jahr ist die A565 in Bonn wegen der Bauarbeiten am Endenicher Ei gesperrt worden. Die Sanierungsarbeiten werden die Bonnerinnen und Bonner noch weiter beschäftigen. Denn nach Angaben von Helge Wego, Sprecher der Autobahn GmbH, muss die Strecke zwischen dem Autobahnkreuz Bonn-Nord und der Anschlusstelle Poppelsdorf bis 2027 voraussichtlich noch zwölfmal gesperrt werden. Auf der B56 im Abschnitt Endenicher Straße/Hermann-Wandersleb-Ring/Ecke Auf dem Hügel stehen wahrscheinlich noch drei Sperrungen an. Was lief gut? Und was könnte in Zukunft verbessert werden? Ein Überblick.