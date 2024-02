Sperrungen am Endenicher Ei Staus am Dienstagmorgen vor allem im Bonner Westen

Auch an diesem Dienstagmorgen sind Staus vor allem im Bonner Westen und auf der Nord-Süd-Verbindung über die Viktoriabrücke zu beobachten. Grund für die Verkehrslage ist nach wie vor die Vollsperrung der A 565 zwischen Bonn-Nord und Anschlussstelle Poppelsdorf sowie die der B 56 in Endenich aufgrund der Großbaustelle am Endenicher Ei. Allerdings stellt sich die aktuelle Verkehrslage deutlich entspannter als noch am verregneten Montag dar. Etwa auf der Umleitungsstrecke (K12, L38n) waren die Staus nicht so lang wie am Tag zuvor.