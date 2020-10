Endenicher Ei und A565 : Verkehrsprobleme durch Sperrung des Endenicher Eis nehmen zu

Der Aufbau der Behelfsbrücke am Abend Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ohne größere Probleme verlief zunächst die Vollsperrung des Endenicher Eis in Bonn. Auch die Sperrung der A565 seit dem späten Samstagabend verlief glimpflich. Im Laufe des Sonntags mehrten sich dann aber die Verkehrsprobleme.

Wie am Samstag vor Ort am Endenicher Ei zu beobachten war, suchten sich die meisten Autofahrer ihren Weg zwischen Innenstadt und westlichem Bonn über Alternativrouten wie die Endenicher Allee oder Auf dem Hügel/Am Propsthof. Dort wurde es vor allem am Samstagmittag entsprechend voll.