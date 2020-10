Endenicher Ei und A565 : Bislang wenige Staus und Probleme durch Sperrungen am Wochenende in Bonn

Bislang wenige Staus und Probleme durch Sperrungen am Wochenende in Bonn

Das befürchtete Chaos blieb aus: Ohne größere Probleme ist bislang die Vollsperrung des Endenicher Eis verlaufen. Auch die Sperrung der Autobahn A 565 rund um den wichtigen Knotenpunkt seit dem späten Samstagabend verläuft bislang glimpflich. Wie am Samstag vor Ort zu beobachten war, suchten sich die meisten Autofahrer ihren Weg zwischen Innenstadt und westlichem Bonn über Alternativrouten wie die Endenicher Allee oder Auf dem Hügel/Am Propsthof. Dort wurde es vor allem am Samstagmittag entsprechend voll.

Am frühen Nachmittag aber entspannte sich die Situation, um sich am Sonntag erneut zu verschärfen: Denn mit dem späten Samstagabend wurde auch die Autobahn 565 im Abschnitt rund um das „Endenicher Ei“ gesperrt. Die Umleitungen führten hier vom Bonner Norden über Bornheim und Medinghoven – und schienen angesichts des ausgedünnten Verkehrs am ersten Herbstferienwochenende zu funktionieren. Bis zum späten Vormittag hielten sich am Sonntag die Staus in Grenzen.