Einsatz auf der Endenicher Straße : 31-jähriger Pkw-Fahrer flieht betrunken vor Polizei

Bonn Ein Pkw-Fahrer ohne Führerschein ist in Bonn vor der Polizei geflohen und hat dabei mehrere rote Ampeln überfahren. Die anschließende Kontrolle ergab einen Alkoholtest rund 1,3 Promille.

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen in Bonn-Endenich einen Pkw-Fahrer angehalten, der betrunken und ohne Führerschein umhergefahren ist sowie zuvor vor den Beamten geflohen ist und dabei über mehrere rote Ampeln gefahren ist. Wie die Polizei am Montagmorgen erklärte, kam der 31-Jährige den Einsatzkräften gegen 5.30 Uhr auf der Viktoriabrücke ohne eingeschaltetes Licht entgegen. Als diese sich daraufhin bemerkbar machten, beschleunigte der Mann den Wagen stark und fuhr in die Richtung Endenicher Straße davon. Während die Einsatzkräfte seine Verfolgung aufnahmen, überfuhr der Mann gleich mehrere rote Ampeln und reagierte auch nicht weiter auf die polizeilichen Haltezeichen.