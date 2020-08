Ersten Tage im Regelbetrieb : Endlich dürfen alle Kinder der Bonner Kita St. Cyprian wieder raus

Weitere Corona-Infektion

Es gibt einen weiteren Corona-Fall in einer Bad Godesberger Kita. Die Stadt bestätigte am Freitagmittag GA-Informationen, wonach eine Erzieherin der städtischen Kita Rigal’sche Wiese positiv getestet worden ist. Die Eltern holten daraufhin ihre Kinder ab. „Die Erzieherin ist symptomfrei und hat an einer freiwilligen Testung teilgenommen“, sagte Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann auf Anfrage. Die Eltern seien sofort informiert worden. „Jetzt muss das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen ermitteln“, so Hoffmann.

Dabei stellt sich die Frage, mit wem die Erzieherin in den vergangenen Tagen viel (Kontaktperson Kategorie 1) oder wenig (Kategorie 2) zu tun hatte. Auf Nachfrage, wie viele bestätigte Infektionen und Kontaktpersonen der beiden Kategorien in den jeweiligen Einrichtungen dem Gesundheitsamt bekannt seien, sagte Hoffmann, die Mitarbeiter des Gesundheitsamts hätten derzeit so viel zu tun, dass sie keine Zeit fänden, diese Fragen zu beantworten. Aktuell seien 52 Menschen in Bonn an Covid-19 erkrankt, in den vergangenen sieben Tagen seien 46 Neuinfektionen registriert worden.